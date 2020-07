Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul judetului Iasi, Marian Grigoras, a anuntat, marti, ca a fost finalizata operatiunea vamala a containerelor care formeaza spitalul mobil ce va functiona ca sectie exterioara a Spitalului de Boli Infectioase, unitate medicala zonala pentru Covid-19. ‘Urmare a cererii ADI Euronest din data de…

- Spitalul modular Covid-19 de la Letcani agita spiritele pe scena politica. Intarzierile in punerea in functiune a unitatii au creat premisele unei dispute politice care i-a avut in prim-plan, in weekend, pe doi dintre contracandidatii la sefia Consiliului Judetean (CJ) Iasi: Maricel Popa (PSD, actual…

- Ministrii Costel Alexe si Nelu Tataru, impreuna cu prefectul Marian Grigoras, sunt prezenti astazi la Letcani la Transagropolis, unde Consiliul Judetean intentioneaza sa ridice un spital mobil. Alexe si Tataru au avut replici taioase la adresa sefului CJ Iasi, Maricel Popa. Dimineata, la ora 9.00, Popa…

- Containerele agabaritice au fost demontate, urmand sa fie remontate aici, in decursul amplasarii unitatii medicale mobile. De la responsabilii Euronest am aflat ca doua convoaie sunt in drum spre Iasi cu celelalte echipamente si module ale spitalului de campanie. Pana la sfarsitul saptamanii viitoare,…

- Imagini de groaza cu containerele spitalului mobil COVID-19, de la Letcani. Desi ar trebuie pastrate in conditii speciale, fiind o unitate sanitara mobila, containerele sunt atacate chimic, din cauza depozitarii directe pe pamant,in umezeala ceea ce va duce la degradare avansata. Containerele au nevoie…

- Pana astazi, 15 TIR-uri incarcate cu module componente alte spitalului mobil au ajuns la Iasi. Ieri, s-au derulat primele inspectii vamale. Acestea decurg insa anevoios, desi trailerele au doar cate unul sau doua module de descarcat. In unele dintre ele sunt si paturile impachetate in folii. Pe parcursul…

- ■ proiectul privind realizarea unui spital mobil la Letcani este extrem de controversat ■ presa din Iasi afirma sint mari semne de intrebare legate de contractul incheiat cu o firma din Turcia ■ contributia judetului Neamt este de 3,6 milioane de euro ■ Proiectul pentru realizarea unui spital mobil…