Stiri pe aceeasi tema

- Poate parea surprinzator, avand in vedere ca au multe motive sa fie mandri de ei inșiși, dar aceste zodii se lupta sa accepte complimentele cu brațele deschise. Hai sa exploram mai in detaliu de ce se intampla acest lucru și ce anume le face sa se simta inconfortabil in astfel de situații.RACRacii…

- Ciro Cirullo, un cunoscut tanar artist stradal italian, cunoscut sub pseudonimul "Jorit", a vorbit cu presedintele rus Vladimir Putin si s-a pozat cu acesta miercuri seara in timpul unui forum al tinerilor la Soci, informeaza observatornews.ro .

- Larisa Iodache, in varsta de 27 de ani, a vorbit recent despre momentul in care a decis sa renunte la cariera de gimnasta. De asemenea, ea a dat detalii despre casatoria cu iubitul ei, Cristian Chirița și a dezvaluit ca și-au gasit nașii.Anul acesta va avea loc cununia civila, urmata de o petrecere…

- Confidențialitatea se dovedește prețioasa astazi. Chiar și acel stalp al ințelepciunii antice – filozofia stoica – a evidențiat discreția ca imperativ pentru cultivarea virtuții. Pastrand strategic anumite chestiuni intime private de ochii din afara, stoi

- Un zambet stralucitor este un atribut valoros al frumuseții și increderii in sine. Cu toate acestea, mulți dintre noi se confrunta cu probleme de decolorare a dinților intr-o lume plina de alimente și bauturi care pot pata smalțul.

- Liderul socialiștilor afirma ca actuala guvernare duce o politica ce contravine statutului de neutralitate al Republicii Moldova. „Vedem o inarmare destul de activa a țarii, vedem ca Moldova participa la unele exerciții militare cu NATO. Știm ca la Marculesti se intampla lucruri ciudate, stim ca se…

- Un zambet stralucitor este un atribut valoros al frumuseții și increderii in sine. Cu toate acestea, mulți dintre noi se confrunta cu probleme de decolorare a dinților intr-o lume plina de alimente și bauturi care pot pata smalțul.

- Alex Zamfir, cunoscut pentru platforma sa de parenting „Cel mai bun tata” și pentru jocurile cu cartonașe pentru familii și cupluri, merge prin școli cu „Adevar sau reciclare”. Intr-un interviu pentru Școala 9, acesta povestește ce a aflat despre aceste generații atat de apropiate de tema mediului inconjurator. Intalnirile…