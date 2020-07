Stiri pe aceeasi tema

- 4 iulie 1776: „Consideram aceste adevaruri evidente prin ele insele, ca toti oamenii sunt creati egali, ca sunt inzestrati de Creatorul lor cu anumite Drepturi inalienabile, ca printre acestea se numara Viata, Libertatea si cautarea Fericirii”. (Congres, Declaratia de Independenta) 56 de americani au…

- La inceput de iulie, pe urmele Sfantului Apostol Pavel, in Malta, o țara care il celebreaza in mod special. Și, in aceeași ediție: comunitați romanești in America: Texas și Carolina de Nord. Așadar, doua intalniri consecutive cu romano-americani: in Statul florii soarelui și in Statul american in care…

- Procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a solicitat autoritatilor competente ale Statelor Unite ale Americii extradarea fostului lider PDM Vlad Plahotniuc pentru a fi tras la raspundere in Republica Moldova.

- Antrenamentul a inclus misiuni de interceptare si escorta executate cu aeronave de tip MiG-21 Lancer si F-16 Fighting Falcon apartinand Bazei 71 Aeriana de la Campia Turzii si Bazei 86 Aeriana de la Borcea. Manevrele au avut ca scop demonstrarea capacitatii de dislocare rapida a fortelor aliate si…

- HISTORY® difuzeaza, in premiera și in exclusivitate, in perioada 3-5 iulie, de la ora 20:00, docudrama „Washington”, care urmarește evoluția primului președinte al Statelor Unite ale Americii, de la soldatul tanar și ambițios, la figura legendara de mai tarziu, care a jucat un rol crucial in obținerea…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, spune ca administrația sa planuiește sa distribuie gratuit vaccinul impotriva Covid-19, atunci cand acesta va fi disponibil. Donald Trump spera ca vaccinul impotriva coronavirusului sa fie disponibil cat mai curand: „Chiar am luat asta in calcul.…

- Cercetatorii americani au anunțat ca exista o noua tulpina a coronavirusului, mult mai contagioasa decat cea de baza. Ea ar exista in Europa din luna februarie a acestui an și a ajuns in partea de est a Statelor Unite ale Americii spun oamenii de știința de la Laboratorul Național Los Alamso, conform…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a avut joi noapte o declarație șocanta și a spus ca s-ar putea injecta dezinfectant in corpul uman in lupta impotriva coronavirusului. Vorbele sale au creat panica printre medici și au cauzat multor probleme oamenilor din New York. ...