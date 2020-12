4 ianuarie 2021, prima zi de vaccinare anti-COVID în județul Alba Campania de vaccinare anti-COVID19 va debuta in Alba luni, 4 ianuarie 2021, cand de altfel vor ajunge in județ primele 975 de doze de vaccin marca Pfizer. Acestea vor fi transportate din centrul regional de depozitare de la Brașov la sediul DSP Alba, de unde vor fi apoi distribuite celor 8 centre locale de vaccinare, pe baza unor liste cu solicitari nominale. Cele 8 centre organizate in județul Alba pentru prima faza a vaccinarii, ce cuprinde doar personalul medical, sunt: Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia, Spitalul Municipal Sebeș, Spitalul Municipal Aiud, Spitalul Municipal Blaj, Spitalul… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

- Este o prima etapa in care este inclus personalul care lucreaza in instituții medicale. Fiecare centru de vaccinare din spitalele din județ are un coordonator. Vor fi echipe speciale care se ocupa de vaccinare, formate din medic, 2 asistenți medicali și un registrator medical. In toate unitațile sunt,…

