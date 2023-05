Consiliul Judetean Ilfov impreuna cu Primaria Orasului Pantelimon și Asociația Creștem Romania au adunat peste 3.500 de kilograme de gunoaie in Padurea Pustnicu, in acest weekend. “Imi doresc sa avem in Ilfov un mediu curat și sanatos. Sunt convins ca asta ne dorim toți cei care, astazi, am participat la o noua acțiune de curațenie, […] The post 3,5 t de gunoaie, adunate din Padurea Pustnicu. Hubert Thuma: ”Imi doresc sa avem in Ilfov un mediu curat și sanatos” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .