35 de copii, născuți de adolescente, la Botoșani Statisticile Maternitații Botoșani arata ca a crescut numarul de nasteri la 15-16 ani, iar trei fete au nascut la 14 ani in primele cinci luni ale lui 2020. Cel mai recent caz este al unei tinere de 14 ani care a nascut un copil sanatos chiar pe 1 iunie. Din 995 de copii veniți pe […] The post 35 de copii, nascuți de adolescente, la Botoșani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

