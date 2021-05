35 de ani de la Sevilla `86, când Steaua Bucureşti a câştigat Cupa Campionilor Europeni Astazi se implinesc 35 de ani de cand Steaua Bucuresti a castigat Cupa Campionilor Europeni. Pe 7 mai 1986, Steaua Bucuresti invingea FC Barcelona, cu scorul de 2-0, in urma loviturilor de departajare și inregistra cea mai mare performanta din istoria fotbalului romanesc la nivel de club. Ediția din acel an a fost a 31-a din istorie și s-a disputat pe stadionul ”Ramon Sanchez Pizjuan” din Sevilla (Spania). In ediția 1985-1986 a Cupei Campionilor Europeni, pana la finala cu Barcelona, Steaua Bucuresti le-a eliminat, pe rand, pe Vejle BK (Danemarca), Honved Budapesta (Ungaria), Kuusysi Lahti (Finlanda)… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

