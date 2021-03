Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 a anunțat ca luni, 22 martie, sosește in Romania o noua tranșa de vaccin Pfizer BioNTech de 345.150 doze. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Transportul…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitații privind Vaccinarea impotriva COVID-19 a anunțat duminica dupa-amiaza ca peste 224.000 de doze de vaccin Pfizer/BioNTech vor ajunge luni in Romania. Maine, 15 martie, sosește in Romania o noua tranșa de vaccin Pfizer BioNTech care consta in 224.640 doze.…

- Romania primește, luni, 15 martie, o noua tranșa de vaccin de la Pfizer BioNTech care consta in 224.640 doze. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara, dupa care vor fi distribuite in șapte centre regionale din țara. „Maine, 15 martie, sosește…

- O noua tranșa, de 214.110 doze de vaccin produs de Pfizer BioNTech vor ajunge luni in Romania. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Astfel, procesul de vaccinare continua atat in centrele din București, cat și din țara. Un numar de 60.840…

- Luni, 1 martie, înca o tranșa de vaccin Pfizer BioNTech va ajunge în România. Pe aeroporturile Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara vor sosi 214.110 doze de vaccin, potrivit Comitetului Național de Coordonare a Activitații de Vaccinare (CNCAV).…

- O noua tranșa de vaccin de la Pfizer BioNTech care consta in 214.110 doze, sosește maine in Romania, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra. Vaccinurile sunt transportate in condiții…

- Cea mai mare tranșa de pana acum de doze Pfizer va sosi luni in țara. Este vorba despre a zecea transa de vaccin de la Pfizer BioNTech, care consta in 201.240 doze. Vaciinul va fi adus pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma…

- A opta transa de vaccin Pfizer BioNTech, de 163.800 de doze, soseste luni in tara, pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara. Potrivit CNCAV, transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra. Vaccinurile sunt transportate…