In ultimele 24 de ore, din totalul de 7.116 de teste pentru Covid-19 efectuate, 2.489 au fost pozitive. De asemenea, 87 de persoane au murit, iar alte 1.255 se afla in stare grava la terapie intensiva. De la debutul epidemiei in Romania au fost confirmate 593.783 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 501.896 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.489 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test…