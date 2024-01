34 de autospeciale de teren primite de serviciile de salvamont din țară Departamentul pentru Situații de Urgența și Inspectoratul General pentru Situații de Urgența au implementat un proiect prin care au fost predate serviciilor județene Salvamont un numar de 34 autospeciale de intervenție, inclusiv cu remorca pentru cainii de cautare. „Caracteristicile principale ale autospecialelor sunt: deplasarea rapida, deplasare pe terenuri accidentate, transportul personalului propriu, acordarea primului ajutor calificat accidentatilor si transportul victimelor. Autospecialele corespund unui regim de exploatare intens, cu accelerari și decelerari frecvente, inclusiv pe cai… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- Autospeciala cu capacitate de deplasare marita in teren accidentat, este dotata pentru acordarea primului ajutor calificat și transportul victimelor. Poate interveni pe pante accentuate, pentru transportul salvatorilor montani cat mai aproape de locul intervenției, in vederea imbunatațirii timpului…

- V. S. Incendiul produs la Ferma Dacilor, din Tohani, a doua zi de Craciun, are urmari și asupra structurii Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența Prahova. Astfel, in urma analizelor facute la nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, s-au luat unele masuri. ”In urma tragicului…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a solicitat joi, dupa o intalnire cu sefi din MAI pe tema tragediei de la Ferma Dacilor, „o analiza obiectiva a cadrului legislativ incident activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta”, urmand ca propunerile sa fie transpuse intr-un…

- Seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, colonel Nicolae Tudoroiu, a cerut eliberarea din functia de comanda, la solicitarea sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, in contextul incendiului de la Ferma Dacilor din satul Tohani. Potrivit DSU, Tudoroiu a cerut eliberarea din…

- Seful Inspectiei de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova a fost schimbat din functie dupa incendiul care a mistuit pensiunea Ferma Dacilor din satul prahovean Tohani, a anuntat, miercuri, Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU). „Astazi, 27 decembrie 2023,…

- Seful Inspectiei de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova a fost schimbat din functie dupa incendiul care a mistuit pensiunea Ferma Dacilor din satul prahovean Tohani, a anuntat, miercuri, Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU). „Astazi, 27 decembrie 2023,…

- Au fost luate primele masuri dupa incendiul de la pensiunea Ferma Dacilor. Departamentul pentru Situații de Urgența a anunțat, miercuri, ca șeful Inspecției de Prevenire din cadrul ISU Prahova a fost demis și ca va fi sesizat parchetul in legatura cu verificarile facute de ISU Prahova in anul 2019 la…

- „In urma tragicului eveniment produs in data de 26 decembrie 2023, in localitatea Tohani , județul Prahova, suntem abilitați sa comunicam urmatoarele informații de interes public:Astazi, 27 decembrie 2023, la nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, in prezența inspectorului șef al…