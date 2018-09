330.000 de tone de microplastic ajung anual în mediul înconjurător (studiu) Aproximativ 330.000 de tone de microplastic ajung in fiecare an in mediul inconjurator, conform unui studiu publicat marti de o organizatie de cercetare din Germania, citat de agentia DPA.



Cea mai mare contributie la cantitatea totala de microplastic - mici fragmente de plastic ce nu se descompun timp de multi ani si afecteaza organismele si tesuturile care le absorb - o are industria pneurilor, se arata in studiul efectuat de Fraunhofer Society.



Fragmentele de microplastic ajung in mediul inconjurator in urma uzurii si ruperii pneurilor utilizate de vehicule si autovehicule

