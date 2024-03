Stiri pe aceeasi tema

- Se interzice risipa alimentelor in magazine. Se dau amenzi de pana la 20.000 de lei pentru cei care nu respecta unele reguli impuse de lege. Klaus Iohannis, președintele Romaniai, a promulgat legea.

- Acțiunile de caritate ale Rocsanei Contraș continua și in aceste zile. Rocsana vrea sa construiasca o baie pentru un copil și orice ajutor e binevenit. „Am construit și-am renovat casuțe pentru prunci și batranei. Am facut cald in case. Am facut ochelari de vedere, am investit in pasiuni, am schimbat…

- Arhiepiscopia Bucureștilor a transmis, vineri, intr-un comunicat de presa, ca dezaproba „folosirea cu scop electoral” a pretextului de a sprijini sau nu construirea Catedralei Naționale in disputa dintre primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, și consilierii PSD-PNL. „In urma apariției in presa a…

- Legea care interzice vanzarea catre minori a tigarilor electronice a fost adoptata marti de Camera Deputatilor, care este camera decizionala. Deputații au admis mai multe amendamente care au fost respinse initial.

- SOMA impreuna cu ADIS Bacau demareaza o noua campanie de conștientizare cu scopul de a atrage atenția asupra deșeurilor care ajung in mediul inconjurator. „Animaluțele nu ințeleg de ce le uram atat de tare incat le distrugem permanent casele… Acțiunile noastre afecteaza intreg mediul inconjurator și…

- Legea care interzice inchirierea locuințelor aflate in cladiri cu risc seismic 1 poate fi aplicata de la inceputul lunii viitoare. Teoretic, cei care au chiriasi in apartamente cu probleme ar trebui sa le ceara sa plece daca nu vor sa fie amendati. Practic, este dificil de crezut ca vor face asta repede,…

- Anul 2025 poate fi un punct de inflexiune in consolidarea bugetara prin noi masuri fiscal/bugetare, care sa ajute Romania sa iasa din procedura de deficit excesiv, chiar daca nu imediat, a declarat, pentru AGERPRES, Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal."Noua lege a pensiilor isi propune…

- Apartamentele din blocurile cu risc seismic nu vor mai putea fi inchiriate. Legea a fost promulgata de presedintele Iohannis. Astfel, toate contractele de inchiriere vor expira in aproximativ o luna. Citește și: Carduri sociale 2024. Cand intra prima transa de 250 lei Magazinele, restaurantele sau salile…