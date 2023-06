N. Dumitrescu Potrivit celor mai recente date facute publice de catre Direcția Județeana de Statistica (DJS) Prahova, la sfarsitul lunii martie 2023, in județ au fost inregistrați 188.989 de salariați, in creștere cu 3.105 persoane fața de aceeași luna a anului trecut. Avand in vedere aceste date, conform instituției menționate, salariatii din judetul Prahova reprezinta 3,3% din totalul salariatilor inregistrați la nivel național, la sfarșitul lunii martie 2023, 57,2% din salariați figurand ca lucrau in activitațile de servicii, 41,1% in industrie și construcții și 1,7% in agricultura, vanatoare…