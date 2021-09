Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Școlar Județean Timiș anunțat, miercuri, ca a recepționat 152 de table inteligente, in vederea distribuirii spre 32 de unitați de invațamant liceal. Achiziția a fost desfașurata de Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanțare Externa din cadrul Ministerului Educației. Tablele inteligente…

- Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, in calitate de Operator al Programului RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021, anunța lansarea... The post Granturi pentru cultura romilor. Bugetul este de 34 de milioane de euro appeared first on Renasterea banateana .

- CARAS-SEVERIN – Deputatul PNL Dumitru Rujan a primit acest raspuns in urma intrebarii adresate in scris ministrului Educatiei! Parlamentarul carasean a solicitat inca din luna mai ministrului Sorin Campeanu explicatii referitoare la oportunitatea modernizarii mai multor scoli din Romania, in cadrul…

- Cu puțin timp in urma au fost afișate pe site-ul Ministerului Educației, edu.ro, rezultatele de la prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2021. Conform acestor informații, in județul Bacau s-au obținut 4 note de 10, dupa cum urmeaza: una la Colegiul Național „Gheorghe Vranceanu” la profilul Științe…

- Modul in care stropești in gradina trebuie sa fie unul inteligent și ușor astfel incat rodul sa fie unul bogat. De asemenea, udatul inteligent va ajuta și la conservarea apei, ceea ce este un aspect important avand in vedere necesitatea de a proteja mediul și de a reduce cat mai mult risipa resurselor…

- Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului in calitate de Operator al Programului RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021, anunța lansarea ultimei sesiuni a apelului de finanțare Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului. Prin…

- Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, in calitate de Operator al Programului RO-CULTURA, finantat prin Granturile SEE 2014 - 2021, a anuntat miercuri lansarea ultimei sesiuni a apelului de finantare Consolidarea antreprenoriatului cultural si dezvoltarea audientei si a publicului.…

- 33 de licee din Timiș vor fi dotate cu camere video tip conferința, echipamentul fiind achiziționat de Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanțare Externa, prin programul ROSE. Cele 201 camere video, de tip YEALINK, pot urmari mișcarea cadrului ... The post Peste 200 de camere video adecvate predarii…