31 iulie este ultima zi a recensamantului. Persoanele care nu s-au recenzat risca amenzi intre 1.000 și 3.000 de lei. Bucureștenii care din diverse motive nu s-au recenzat o pot face in stațiile de metrou, in mall-uri, la Gara de Nord. Cei din sectorul șase au un centru de recenzare chiar la o piscina. Deși in București au fost cele mai multe centre de recenzare, numarul mic al recenzorilor și canicula au dus la formare de cozi cu peste 200 de oameni. Și in provincie au fost cozi la punctele de recenzare. Haosul creat l-a determinat pe premierul Ciuca sa ceara autoritaților locale sa relocheze…