300.000 de oameni au rămas fără case în Beirut. Administrația portuară, plasată în arest la domiciliu Uriașa explozie din portul Beirut a declanșat și o criza umanitara fara seaman. Deflagrația a ucis peste 100 de persoane, a ranit peste 4.000, a distrus majoritatea instituțiilor administrative și sanitare, dar a și lasat țara cu rezerve de grau pentru doar o luna. 100 de oameni sunt dați disparuți, iar aproximativ 300.000 au locuințele […] The post 300.000 de oameni au ramas fara case in Beirut. Administrația portuara, plasata in arest la domiciliu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numeroase imagini care suprind o explozie și pagubele ce au urmat arata dimensiunea tragediei care a lovit Libanul chiar in saptamana in care victimele atacului in care a fost ucis fostul premier Hariri așteptau un verdic al tribunalului ONU. Cauza exploziei nu a fost stabilita inca, insa un oficial…

- O explozie masiva a zguduit marți capitala libaneza Beirut, anunța Bussines Insider, postand numeroase imagini care suprind explozia și pagubele ce au urmat. Cauza nu a fost stabilita inca, dar agenția naționala de știri din Liban a spus ca ar fi putut fi cauzata de un incendiu la un depozit de artificii…

- Zeci de oameni au fost raniți in urma unei explozii ce a avut loc in portul Beirut, in urma cu puțin timp. Deflagrația masiva vine cu puțin timp inainte de a fi anunțat verdictul in cazul uciderii fostului prim-ministru Rafik Hariri, care a avut loc in 2005.

- Curtea de Apel Bacau a dispus masura arestului la domiciliu, pe o perioada de 30 de zile, pe numele a cinci sefi de la Romsilva Bacau – Ocolul Silvic Comanesti, acuzati ca au luat o mita de 4,6 milioane lei, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al DNA, au fost arestati la domiciliu Aurel Paslaru,…

- Oamenii din capitala ceha, Praga, au construit o masa de 1.600 de metri și au organizat marți o cina publica pentru a celebra sfarșitul blocarii țarii din cauza pandemiei. Locuitorii s-au intins pe strazile orașului și peste faimosul sau pod Charles dupa ce guvernul a ridicat restricțiile la adunarile…

- Oficiali din domeniul sanatatii din nord-vestul Germaniei continua sa investigheze un focar de coronavirus izbucnit la un restaurant din Saxonia Inferioara, in contextul in care numarul de persoane testate pozitiv continua sa creasca, relateaza luni DPA, preluat de Agerpres. Sapte persoane au fost testate…

- Ministrul sanatații spune ca toate persoanele care vin in țara intra direct in autoizolare, iar daca vor fi prinse ca nu au respectat aceasta carantinare la domiciliu, vor intra in carantina instituționalizata și vor trebui sa-și plateasca hrana și cazarea. „Toți cei care intra in țara merg acum in…

- Medicul Alexandru Rafila crede ca mai bine se redeschid terasele cu reguli clare, decat sa avem grupuri mari de oameni care ies sa socializeze, așa cum s-a intamplat vineri, in prima zi de stare de alerta. La randul sau, șeful DSU, Raed Arafat, s-a declarat șocat cand a vazut cați oameni au ieșit pe…