30 de propuneri pentru noua față a Pieței Victoriei din Timișoara. Proiectul câștigător va fi anunțat săptămâna viitoare Concursul internațional de soluții pentru amenajarea și modernizarea Pieței Victoriei a atras 30 de echipe de arhitecți, a anunțat Primaria Timișoara. In perioada 13-15 octombrie, soluțiile propuse de aceștia vor fi jurizate, iar caștigatorul va fi anunțat luni, 16 octombrie. Primaria, impreuna cu Ordinul Arhitecților din Romania (OAR), organizeaza acest concurs pentru a transforma Piața […] Articolul 30 de propuneri pentru noua fața a Pieței Victoriei din Timișoara. Proiectul caștigator va fi anunțat saptamana viitoare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

