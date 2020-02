30 de kilometri de conducte ale Colterm, reabilitate cu bani europeni. Primăria Timișoara a lansat licitația Primaria Timișoara intenționeaza sa reabiliteze aproape 30 de kilometri de conducte ale societații de termoficare Colterm cu bani europeni. In acest sens, recent a fost lansata licitația publica privind privind achiziționarea contractului de lucrari (proiectare și execuție) de reabilitare a rețelei de termoficare pentru proiectul ”Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara in vederea […] Articolul 30 de kilometri de conducte ale Colterm, reabilitate cu bani europeni. Primaria Timișoara a lansat licitația a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

