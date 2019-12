30 de ani nevinovați Ion Iliescu, fost membru de vaza al partidului comunist, s-a saturat sa tot fie intrebat de Revoluția din 1989. „Este momentul sa incetam sa mai cautam vinovați”, a spus. Octogenarul de doua ori și jumatate președinte probabil nu va mai plati pentru faptele sale, fie ca e vorba de Revoluție, fie ca e vorba de […] Articolul 30 de ani nevinovați a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Apelul suporterilor alb-violeti a avut un ecou mai puternic la implinirea a 30 de ani de la Revolutia inceputa chiar pe Bega. Timisorenii si nu numai ei s-au alaturat „Marsului Eroilor” iar in total peste o mie de persoane au marsaluit pe strazile orasului. Ca de obicei Piata Maria a fost locatia intalnirii…

- Klaus Iohannis a declarat, luni,ca la 30 de la Revoluție, nu a fost aflat adevarul despre ceea ce s-a intamplat in timpul revoltei anticomuniste din 1989. ”Statul roman a intarziat nepermis de mult aflarea adevarului, iar aceasta este o piatra de incercare pentru justiția romana”, a mai spus el,…

- In acest an se implinesc 30 de ani de la evenimentele sangeroase și dramatice din decembrie 1989, cand regimul politic existent la momentul respectiv a fost rasturnat printr-o violența extrema, in urma caruia au fost uciși peste 1.100 de romani și cateva mii raniți. Oficial, evenimentele in cauza sunt…

- Fostul președinte al Romaniei, Ion Iliescu, trimis in judecata in Dosarul Revoluției pentru savarșirea de crime impotriva umanitații, a facut, pe blog, un rezumatal celor trei decenii care au trecut de la Revoluția din 1989.

- "Cu toate greutațile-imense!-pe care a trebuit sa le infruntam, in tranziție, in reconstrucția democratica a Romaniei, ne-am atins obiectivele strategice: integrarea europeana, asigurarea securitații externe, prin aderarea la NATO, crearea unei economii de piața, libera circulație a cetațenilor romani.…

- Fostul președinte Ion Iliescu a afirmat, in cadrul unui interviu acordat agenției ruse de presa TASS, ca, la 30 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, jumatate dintre tinerii romani „se declara de acord...

- Traian Basescu s-a dezlanțuit in direct la Realitatea TV. Fostul președinte a tinut sa-i dea replica vicepresedintelui ALDE, Ovidiu Silaghi, afirmand ca actualul candidat la presedintie sustinut de ALDE și Pro Romania, independentul Mircea Diaconu, era executantul lui Iulian Vlad, fostul sef al Securitatii,…

- Traian Basescu a intrat, in direct, la Realitatea TV, pentru a-i da o replica vicepreședintelui LDE, Ovidiu Silaghi: "Domnul Silaghi, lasați-o moarta cu Securitatea. Va aduc aminte ca al dumneavoastra candidat primea ordine de la Iulian Vlad la Revoluție sa mearga sa-l aduca pe Ion Iliescu…