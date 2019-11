Stiri pe aceeasi tema

- La data de 29 octombrie a.c., ora 15.38, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Vidra au fost sesizați de un barbat din comuna Naruja cu privire la faptul ca in timp ce conducea un tractor forestier, pe un drum forestier din extravilanul comunei Naruja, a pierdut controlul asupra direcției…

- Un barbat in varsta de 27 de ani din comuna Isvoarele, judetul Giurgiu, a fost arestat pentru 30 de zile dupa ce a lovit cu pumnii si picioarele o femeie in varsta de 51 de ani din Bucuresti pe care a intaln...

- Poliția Capitalei cere sprijinul populației pentru a identifica un barbat banuit ca ar fi agresat in Sectorul 6 doua femei, una fiind dusa la spital pentru ingrijiri. In ambele cazuri au fost audiate mai multe persoane și au fost obținute imagini de pe camere de supraveghere.Citește și: Variante…

- Ziarul Unirea Dosar penal și ordin de protecție emis pe numele unui barbat din Sebeș care și-a lovit fosta concubina cu pumnii și picioarele Dosar penal și ordin de protecție emis pe numele unui barbat din Sebeș care și-a lovit fosta concubina cu pumnii și picioarele Polițiștii din Sebeș il cerceteaza…

- Un barbat din Sebeș, care și-a batut fosta prietena este cercetat penal, iar polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu. Incidentul a fost sesizat Polițieii Sebeș luni, 23 septembrie 2019, de catre o tanara de 24 de ani, care locuiește fara forme legale in municipiul Sebeș. Aceasta a reclamat…

- O scena suprarealist s6a petrecut la sfarșitul saptamanii trecute la Timișoara. Un timișorean, Ștefan Cojocnean, a surprins in centrul orașului in Piața Libertații trei persoane, mai precis un barbat care plimba efectiv in lesa doua femei. Femeile care aveau cate o zgarda de gat și erau legate cu lesa…

- Pentru realizarea studiului au fost selectati 223 de tineri cu varsta cuprinsa intre 20 si 29 de ani, scrie antena3.ro. Potrivit rezultatelor studiului, publicate in Esquire, scopul cercetatorilor a fost acela de a arata daca atracția fizica are legatura cu sentimentul de fericirire. Citeste…

- O fana iraniana arestata în martie dupa ce a încercat sa intre la un meci deghizata în barbat s-a autoincendiat la Teheran si a murit, relateaza bbc.com.Potrivit sursei citate, femeia, despre care pe retelele de socializare s-a scris folosindu-se hashtag-ul “blue girl”…