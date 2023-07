Stiri pe aceeasi tema

- Sufletele conectate iși simt prezența și radiaza energia potrivita, pentru ca gandurile, sentimentele sa curga exact așa cum vin, lin, fara prejudecați și bariere. Despre asta vorbește și piesa “Safe Place”, prima colaborare dintre Alduts Sherdley și Ștefan Costea. Artiștii care livreaza sound-uri R&B…

- Halsey colaboreaza cu Suga pentru “Lilith”. Regizat de Henry Hobson, videoclipul a fost filmat in mai multe locații, inclusiv in interiorul Chapelle des Jesuites (Capela Iezuiților) din Cambrai, Franța, unde Blizzard umpluse tavanul cu picturi și o pictura murala de 160 de picioare inspirata de joc.…

- China a respins „intr-un maniera neobisnuit de tranșanta” o solicitare a Statelor Unite(SUA) pentru o intalnire bilaterala intre ministrii apararii din cele doua tari, scrie The Wall Street Journal. Intalnirea era pregatita in marja unui forum de securitate organizat in Singapore, la sfarsitul saptamanii…

- Ziua Tineretului din Vaslui a costat 163.000 de lei, iar pentru trupa 3 Sud Est s-a platit cel mai mult. Cheltuielile acestui spectacol au fost imparțite intre Primaria Municipiului Vaslui și Consiliul Județean, noteaza vremeanoua.ro.De onorariile trupelor Andia, Clas’sick, Unisor, Marks, MC Sorin Popliuc…

- Un diplomat si expert geopolitic din Singapore crede ca secolul 21 va fi unul asiatic cu China in curs de a deveni hegemonul global; se poate, dar daca criticile sale la adresa Occidentului sunt corecte, viziunea sa idilica asupra Chinei este in contrast flagrant cu realitatea. Kishore Mahbubani a fost…

- INNA iși bucura fanii cu o noua piesa, “Rock My Body”, care marcheaza prima ei colaborare cu R3HAB, DJ și producator olandez/marocan, locul 13 in top 100 DJ Mag. Piesa a fost scrisa de Fadil El Ghoul (R3HAB), Kristoffer Tømmerbakke, Erik Smaaland, Shannon Hilversum, Galeyn Tenhaeff, Ralf Kappmeier,…

- DJ CATSULTAN, extraterestrul care a aterizat pe planeta Pamant și și-a parasit nava spațiala, colaboreaza cu Emy Alupei, prima voce feminina din trap-ul romanesc, iar impreuna aduc in playlisturi „Smekera rau”, o piesa trap cu elemente hip-hop și rap. Cu muzica și versurile compuse de catre Oxi, Andy…