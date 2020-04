3 solutii romanesti la provocarile Covid-19 primesc suport financiar si mentorat in Future Makers: VecinulTau.ro, Air Up ventilator si Smart Disinfection System

101 idei din 15 orase din Romania au aplicat in competitia Future Makers - Solutii COVID-19, a Social Innovation Solutions si Coca-Cola in Romania si juriul a ales pe aceia care vor primi sprijin financiar, mentorat si acces la retele de experti care sa poata ajuta dezvoltarea lor rapida.



Castigatorul premiului de 10.000 de euro si sustinere in implementare este platforma VecinulTau.ro, care conecteaza voluntarii din proximitate cu persoane care au nevoie de ajutor pentru a face cumparaturile de alimente, de medicamente sau cu plimbarea animalului de companie.



Cei care au nevoie,…