3 pasi importanti care trebuie sa fie respectati in investitia la bursa O multime de persoane experimenteaza situatia de a avea un loc de munca, insa, cu toate acestea, veniturile nu sunt suficient de satisfacatoare. Astfel, multi isi doresc sa obtina venituri suplimentare din diverse activitati, una dintre ele fiind chiar investitia in bursa. Din pacate, fara o documentare adecvata, investitia poate fi de-a dreptul periculoasa si dezavantajoasa. Din acest motiv, este important sa se tina cont de cateva sfaturi oferite de expertii in domeniu. Principalii pasi care trebuie sa fie respectati in aceasta activitate sunt prezentati mai jos. Documentare riguroasa Domeniul… Citeste articolul mai departe pe presaonline.info…

- Un grup de tehnologie listat pe bursa americana Nasdaq, cu o cifra de afaceri de 2,8 miliarde de dolari in ultimul an fiscal, a investit si a preluat un pachet de actiuni dintr-o companie lansata la Iasi in urma cu noua ani, conform startupcafe.ro. Grupul Cimpress, listat pe Nasdaq, investeste in compania…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a „sunat” marți, de la distanța, clopoțelul de deschidere la bursa de la New York. Zelenski a aparut pe un ecran video in spatele platformei de unde, in mod tradițional, se trage clopotul de deschidere. Traderii s-au exprimat zgomotos, in timp ce pe un banner…

- Principalii indici de pe Wall Street au deschis in creștere marți (6 septembrie), dupa ce președintele ucrainean Volodomir Zelenski a sunat clopoțelul de deschidere la Bursa de Valori din New York. Zelenski a dat startul la tranzacționare de la distanța de la o masa rotunda cu directori de top de la…

- Cum acționeaza președintele Consiliului de Administrație al unui mare dezvoltator imobiliar din Romania: One United Properties. Iulia Marin are 32 de ani și este jurnalista de investigații. Claudio Cisullo are 58 de ani și este om de afaceri și investitor. Printre domeniile de interes ale antreprenorului,…

- Acesta a mai ocupat si in trecut aceasta functie. ”Societatea Oil Terminal SA informeaza actionarii cu privire la faptul ca, in cadrul sedintei Consiliului de Administratie desfasurata in data de 04.08.2022, administratorii societatii au ales in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie,…

- Vara este anotimpul ideal sa te inscrii la cursuri IT, deoarece timpul pare sa fie de partea ta mai mult ca niciodata. Fie ca te afli in vacanta, fie in concediu, poti alege aceste cursuri care te vor ajuta sa te dezvolti din toate punctele de vedere si nu vor reprezenta numai primul pas catre o cariera…

- Un numar de 250 de persoane, majoritatea tineri, au participat la bursa locurilor de munca organizata in municipiul Sighetu Marmatiei, care a oferit peste 500 de locuri de munca, a informat, vineri, directorul AJOFM Maramures, Oana Osanu, potrivit Agerpres."Au fost prezenti 27 de agenti economici din…