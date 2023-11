Stiri pe aceeasi tema

- Gest terifiant al unei adolescente de 17 ani din Vaslui. Fata, despre care nimeni nu știa ca este gravida, a nascut și și-a aruncat bebelușul in WC-ul din curtea casei. Totul a ieșit la iveala dupa ce tanara a ajuns la spital sangerand, iar medicul și-a dat seama ca a fost vorba de o naștere. Pentru…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vizitat duminica un centru de primire a migrantilor de pe insula italiana Lampedusa, dupa ce prim-ministrul tarii, Georgia Meloni, a cerut ajutorul UE, transmite BBC. Peste 8.000 de migranti au sosit pe insula italiana in ultimele trei zile.Premierul…

- La 16 septembrie 1836 domnul Alexandru Ghica a instituit leul ca moneda a țarii, iar in anul 1924 s-a nascut actrița Lauren Bacall. In aceeași zi, dar in anul 1957 s-a nascut solista de jazz Anca Parghel .

- Luiza Radulescu Pintilie La Paris, orașul catre care Constantin Brancuși a plecat strabatand mii de kilometri pe jos, cantand – dupa propria-i marturisire- și convins ca tot “ ceea ce trebuie sa se intample se va intampla” și in “inima” caruia a dus cu sine un colț romanesc, Muzeul de Arta Moderna gazduiește…

- ECOU… Multe beneficii are un eveniment precum Tabara Nationala de Matematica de la Husi, insa unul dintre cele care tind sa aiba impact pe termen lung este, fara indoiala, capitalul de imagine pozitiva adus intregului judet Vaslui. In urma editiei din acest an, intr-un ecou placut al lucrurilor bune…

- O girafa unica s-a nascut la gradina zoologica din statul american Tennessee. Puiul de girafa nu are petele caracteristice acestui animal. Blana puiului este de culoare maro. In prezent are o inalțime de 183 de centimetri. A fost anunțat un concurs pentru cel mai reușit pe care-l va purta, transmite…

- Vlad Marcoci, fost prefect și respectiv președinte al Consiliului Județean Neamț s-a stins astazi din viața, in varsta de doar 55 de ani, aparent in urma unui atac de cord. Nascut la Piatra Neamț la 01.02.1968, Vlad Marcoci a urmat cursurile Liceului Petru Rares din Piatra Neamt și a absolvit Institutul…