- Formația din Ștefan cel Mare are probleme grave in ceea ce privește salvarea de la retrogradare, mai ales ca nu reușește sa stranga puncte nici dupa venirea antrenorului Mircea Rednic.Pentru a vedea o reacție dura cu privire la situația in care se afla Dinamo in momentul de fața, dar și cum putea fi…

- Dinamo și Chindia Targoviște inchid etapa a 19-a din Liga 1. Confruntarea va avea loc azi, de la 20:30, in Ștefan cel Mare, și va reprezenta o noua șansa pentru Mircea Rednic de a obține prima victorie de la revenirea la Dinamo. Dinamo abordeaza duelul complicat cu Chindia Targoviște de pe ultima poziție…

- In clasament, Farul se afla pe locul sapte, cu 29 de puncte, avand opt victorii, cinci egaluri si sase infrangeri, golaveraj 21 11. Farul Constanta a disputat astazi meciul din etapa a 19 a a Ligii 1, intalnind in deplasare Sepsi Sfantu Gheorghe.Partida s a incheiat cu victoria gazdelor, scor 1 0, unicul…

- Adrian Mutu a fost in aceasta dimineața invitatul lui Costin Ștucan la GSP LIVE și a analizat probleme de la Dinamo. Formația lui Mircea Rednic se afla in criza de rezultate in Liga 1, iar fostul atacant și președinte la clubul din „Ștefan cel Mare” spune ca este nevoie de un finanțator puternic la…

- Dinamo disputa astazi, de la ora 12:00, la Ploiești, un meci amical impotriva Astrei Giurgiu, locul 19 din Liga 2. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT&VIDEO pe GSP.ro. „Cainii” și-au programat astazi un nou meci de verificare, de la ora 12:30, cu Astra Giurgiu, Mircea Rednic dorind sa-i…

- Formatia din „Stefan cel Mare“ e intr-o situatie atat de proasta, incat e nevoita sa tolereze derapajele unor fotbalisti pe motiv ca sunt peste nivelul lotului actual, unul foarte slab.

- Formatia din „Stefan cel Mare“ are o singura victorie in ultimele noua partide, obtinuta in competitia KO. Doar ca ros-albii au invins atunci, cu chiu, cu vai, Ripensia Timisoara din liga a doua (1-0). Acum, misiunea lor se anunta a fi infernala!

- Dinamo a reușit sa opreasca seria neaga de șapte înfrângeri consecutive din Liga 1, dar bucuria nu este una completa. Câinii au ratat victoria cu UTA Arad la una dintre ultimele faze: oaspeții au egalat în minutul 96, iar partida din Ștefan cel Mare s-a încheiat 2-2.Gabi…