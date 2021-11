3 idei creative de amenajare a livingului La ora actuala, majoritatea camerelor de zi pe care le vezi prezentate in cataloage si magazine se axeaza pe doua elemente standard: canapeaua si televizorul. Totul graviteaza in jurul acestor doua obiecte. In plus, nuantele folosite de cele mai multe ori raman in zona neutra: crem, gri, bej, alb si negru, cu rare accente de culoare. Dar ce faci atunci cand vrei un living diferit, care nu se inscrie in decorul clasic, abordat de cei mai multi? Ei bine, poti folosi ideile de mai jos si poti implementa ceea ce ti se potriveste. La final, vei obtine un spatiu special, plin de personalitate,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

