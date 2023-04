Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o zi cu dubla insemnatate religioasa, Paștele catolic și Floriile la ortodocși, stadionul din Gruia s-a umplut cu fani de toate varstele veniți din toate colțurile țarii la derby-ul CFR Cluj - FCSB. ...

- CFR Cluj și Rapid București au incheiat la egalitate, scor 2-2 (2-1), ultimul meci al rundei inaugurale a play-off-ului Ligii 1, duminica seara, pe arena din Gruia. Clujenii au marcat pe final un gol, anulat dupa o indelunga analiza a asistenților din cab

- CFR Cluj - U Cluj, meci contand pentru etapa a 30-a din campionatul Romaniei, este programat, luni, 13 martie, de la ora 20:30, pe Stadionul „Dr. Constantin Radulescu”, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Monitorizarea lui Malcom Edjouma din derby-ul cu CFR (1-0) arata cei mai buni parametri inregistrați de cand mijlocașul a fost transferat de FCSB de la Botoșani # L-a surclasat, mai ales in plan ofensiv, pe Boateng, care a jucat rolul sau in oglinda la CFR # Becali a anunțat ca francezul nu mai e de…

- VOCILE GAZETEI. Derby-ul CFR Cluj - FCSB e comentat live pe GSP.ro de Cristian Geambașu (editorialist GSP), Dan Udrea (redactor-șef adjunct GSP) și Costin Ștucan (reporter special GSP). Mai jos vei gasi opiniile lor de dinaintea meciului, de la pauza si de la final. Inainte de CFR Cluj - FCSB: la ce…

- Mihai Stoica se teme de un jucator al campioanei Romaniei inaintea derby-ului CFR Cluj – FCSB, din etapa a 24-a a Ligii 1. Managerul general al ros-albastrilor este ingrijorat de ceea ce ar putea reusi veteranul Ciprian Deac in confruntarea din Gruia care va fi duminica, de la ora 21:00, in format LIVE…

- Farul și CFR Cluj, primele doua clasate din Superliga, se vor infrunta luni, de la ora 20:00, in etapa 22 a campionatului. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata de PrimaSport 1, OrangeSport 1 și DigiSport 1. AICI, rezultatele etapei 22 din Superliga LIVE de la ora 20:00 » Farul - CFR Cluj,…

- Cinci fotbaliști de la FCSB și trei de la Farul sunt la un singur cartonaș de suspendare, ceea ce ar periclita prezența lor in derby-ul ce va fi duminica, 29 ianuarie, in a doua etapa din 2023. FCSB - Farul, in etapa #23 din Superliga, se joaca pe 29 ianuarie, de la ora 19:00. Meciul va fi liveTEXT…