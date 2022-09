3 avantaje ale unui acord cu o instituție financiară nebancară (IFN) pentru sprijin în agricultură O afacere din domeniul producției agricole, dependenta de specificul sezonier, nu poate subzista fara o linie de finanțare constanta. Indiferent daca se afla la inceput de drum sau in desfașurare de cațiva ani, in activitatea unei ferme este nevoie de capital de lucru, fie pentru perioada de inceput, fie pentru anumite momente in care resursele financiare necesita completari. Printr-un sprijin accesat cu ajutorul unei instituții financiare nebancare (IFN) pentru agricultura se pot acoperi diferite nevoi. Aceste soluții financiare rapide asigura intr-un mod flexibil și nebirocratic atat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

