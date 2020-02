Stiri pe aceeasi tema

- Luna februarie a acestui an are 29 de zile in calendar, iar anul 2020 este an bisect. In acest an, rotatia completa a Pamantului in jurul Soarelui se realizeaza in 365 de zile, 6 ore, 9 minute si 9 secunde.

- Luna februarie a acestui an are 29 de zile in calendar, iar anul 2020 este an bisect. Biserica Ortodoxa ii praznuieste pe Sfintii Cuviosi Ioan Casian si Gherman din Dobrogea pe 29 februarie in anii bisecti, iar in anii nebisecti – pe 28 februarie. In anul 2020, rotatia completa a Pamantului in jurul…

- Leul s-a apreciat „in urma intervenției unui vanzator important de valuta” Foto BNR Moneda nationala s-a apreciat în ultimele zile pentru ca un vânzator important a vândut mai multa valuta, ceea ce a dus la întarirea leului, a explicat guvernatorul Bancii Nationale, Mugur…

- Ziarul Unirea Știați? Cum au fost inventate notele muzicale și care este semnificația acestora in limba latina Știați? Cum au fost inventate notele muzicale și care este semnificația acestora in limba latina Celebrele reprezentari grafice ale sunetelor muzicale au o istorie ... Știați? Cum au fost inventate…

- Ziarul Unirea Anul 2020 – an bisect. Va avea 366 de zile, iar luna februarie 29. Cum a aparut Calendarul Gregorian Anul 2020 – an bisect. Va avea 366 de zile, iar luna februarie 29. Cum a aparut Calendarul Gregorian Anul acesta persoanele nascute pe 29 februarie isi vor putea sarbatori ziua de nastere.…

- Este cunoscut faptul ca, doar 10% din ADN-ul uman este folosit pentru a fabrica proteine, iar restul de 90% este considerat “material de balast”, adica fara o importanța evidenta, potrivit Rador.Cu toate acestea, cercetatorii ruși, biofizicieni, biologi și geneticieni, au inceput alaturi de…

- Horoscopul financiar reprezinta unul din interesele majore ale interpretarilor astrologice, alaturi de horoscopul dragostei. Cum ne este influentata prosperitatea de catre Cosmos, cum ne este directionat norocul sau cum suntem ajutati sa facem actiuni benefice abundentei ? Iata intrebari vesnic actuale…

- Ziua Naționala a Romaniei este sarbatorita in prezent pe 1 Decembrie, data care marcheaza un moment important din istoria romanilor, cel in care Marea Adunare de la Alba Iulia a votat unirea Transilvaniei cu Romania, in 1918. Prin legea nr. 10 din 31 iulie 1990, promulgata de președintele Ion Iliescu,…