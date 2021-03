28.000 de euro pentru greviștii de la metrou Jandarmeria București a aplicat amenzi in valoare totala de 125.000 de lei (aproape 28.000 de euro) sindicaliștilor greviști de la metrou. „Inca de la prima ora am directionat efectivele disponibile catre statiile de metrou, pentru a veni in sprijinul atat al cetatenilor, cat si in cel al protestatarilor care desfasoara acea activitate. Prin elementele noastre de dialog, am asigurat o comunicare permanenta cu oamenii din subteran. Suntem acolo pentru prevenirea incidentelor si le-am recomandat sa respecte masurile de protectie sanitara, pentru ca nu trebuie pierdut din vedere acest lucru foarte… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Au ascultat muzica in boxe, au cantat și au dansat, in timp ce bucureștenii s-au inghesuit in autobuze și trolee. Greva angajaților de la metrou s-a terminat, dar s-a lasat cu amenzi uriașe. Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei a declarat la Antena 3 ca s-au dat amenzi in valoare totala de 125.000 de…

- Locotenentul Alex Iacob, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Bucuresti, a declarat vineri la Antena 3 ca la greva din metrou organizata de sindicaliștii conduși de Ion Radoi s-au dat amenzi in valoare totala de 125.000 de lei (aproape 28.000 de euro). Citește și: Scenariu PSD - Intram la guvernare…

- Jandarmii bucuresteni au aplicat, vineri, in urma protestului spontan al unor angajati ai Metrorex, 23 de sanctiuni contraventionale in valoare de 125.000 de lei. "Jandarmeria Capitalei a aplicat, pana in prezent, 23 de sanctiuni contraventionale in valoare de 125.000 de lei pentru nerespectarea…

- Jandarmeria Bucuresti a aplicat, miercuri, patru amenzi in valoare 10.000 de lei in urma incidentelor de la protestul organizat de Federatia Publisind in zona Palatului Cotroceni. Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei Bucuresti transmis AGERPRES, in urma desfasurarii adunarii publice…

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii clujeni alaturi de jandarmi și polițiști locali, au desfasurat actiuni de verificare cu privire la respectarea masurilor... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 6.041 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 1.185.565 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a informat, duminica, Grupul…

- Peste 250 de forțe de ordine au verificat luni, 18 ianuarie, daca in Timiș sunt respectate masurile și interdicțiile pentru limitarea raspandirii Covid-19. Au fost verificate zeci de magazine și mijloace de transport și legitimate peste 2.500 de persoane. Amenzile totale au ajuns la 117.000 de lei.

- Pe parcursul minivacanței de Revelion, sub coordonarea Instituției Prefectului – Județul Covasna, polițiștii, jandarmii și polițiștii locali au continuat activitațile de verificare a respectarii masurilor instituite pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19. Astfel,…