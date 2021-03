Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor COVID-19 este in creștere in marile orașe din județ și in comunele ”dormitor”: Apahida, Florești și Baciu.1. CLUJ-NAPOCA 5,392 DEJ 6,073 GHERLA 3,084 TURDA 4,015 CAMPIA TURZII 3,786 HUEDIN 1,677 AGHIRESU 0,308 AITON 0,919 ALUNIS 0,8410 APAHIDA 4,6211 ASCHILEU 1,3712 BACIU 5,0213 BAISOARA…

- Cluj-Napoca, impreuna cu municipiul Dej, au depașit rata de 5 infectari la mia de locuitori, in timp ce comunele Florești și Baciu se mențin sub rata de 4 la mie. Care este rata incidenței in fiecare localitate din județul Cluj?Rata incidenței in fiecare localitate din județul Cluj1 CLUJ-NAPOCA…

- Rata de infectare în municipiul Cluj-Napoca este de 4,38 cazuri de COVID-19 la 1.000 de locuitori, ramânând în continuare în scenariul roșu. Incidența a crescut, dar puțin, de la ultima raportare, în care s-a anunțat rata de infectare…

- Cluj-Napoca continua sa fie in scenariul roșu, cu o rata de incidența de 4,38 la mia de locuitori, la fel și Florești. In acest timp, comuna Baciu se afla la un pas de 5 la mie, in timp ce Turda se menține sub 4 infectari la mia de locuitori.Care este situația COVID-19 in fiecare localitate din județul…

- 18 localitați din județul Cluj sunt în scenariul roșu de funcționare din cauza numarului mare de cazuri de COVID-19. Cluj-Napoca a ajuns la rata de incidența COVID-19 de 4,67 cazuri la 1.000 de locuitori. Cele mai mari probleme…

- Cluj-Napoca -3,64Dej - 1,81Gherla - 2,71Florești - 3,60Instituția Prefectului a publicat rata incidenței cazurilor COVID-19 la 1.000 de locuitori pentru fiecare localitate din județul Cluj, pentru perioada 11 februarie - 24 februarie 2021.Cluj-Napoca ramane, in continuare, in scenariul roșu, avand rata…

- Restaurantele, cinematografele, institutiile de cultura se inchid din nou in municipiul Cluj-Napoca , dupa numai cinci zile de functionare, in urma cresterii incidentei COVID-19, potrivit Agerpres . Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a decis, vineri, ca noile masuri intra in vigoare…

- Cluj-Napoca se menține la o rata de infectare de 4 cazuri la mia de locuitori, dar pe județ rata de infectare este de 3,07 cazuri la mia de locuitori. Cateva localitați din județul Cluj au zero rata de infectare.1 CLUJ-NAPOCA 4,102 DEJ 1,713 GHERLA 1,464 TURDA 1,455 CAMPIA TURZII 0.656 HUEDIN 2,597…