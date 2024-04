Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a inițiat un proiect de hotarare ce vizeaza asocierea forului administrativ județean cu municipiul Cluj-Napoca și comunele Florești, Gilau, Apahida, Baciu, Jucu, Bonțida și Garbau, in vederea realizarii obiectivului de investiții: „Tren Metropolitan…

- Vladuța Lupau, cantareața numarul unu a Clujului, a fost prezenta la meciul Acs Avantul Bizonii impotriva FC Bonțida, finala Cupei Romaniei, zona Gherla. Indragita Vladuța Lupau a fost la meci cu fiul ei și i-a facut poze celui mic alaturi de Adrian Rus, soțul ei, care aparat buturile celor de la Recea…

- Incepand din data de 8 Martie, chiar de Ziua Femeii, in cadrul programului ”Vinerea Verde” se va alatura și comuna Gilau, astfel incat calatoriile cu mijloacele de transport in comun vor fi gratuite in toata zona metropolitana pentru locuitorii acestei localitați. Programul ”Vinerea Verde” a fost implementat…

- ACS Iara trebuia sa joace duminica, contra celor de la Inter Dezmir (liga 5, zona Cluj), insa adversarii nu s-au prezentat, motivand faptul ca mai mulți jucatori ai echipei aveau gripa. Formația din liga a patra a perfectat doua partide amicale pentru acest final de saptamana. Sambata vor evolua contra…

- Un tanar de 28 de ani din Rascruci, comuna Bonțida, este dat disparut. Ultima data s-a putut lua legatura cu el pe 8 februarie 2024. Cengeri Razvan, care se afla ultima data pe teritoriul Italiei, in zona Calabria, nu si-a mai contactat familia si nu se mai știe nimic despre el acasa. Barbatul are inalțimea…

- Vineri, 9 februarie., in jurul orei 16.00, polițiștii Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene au interceptat un autoturism pe DN1C-E576, in localitatea Rascruci, condus de un barbat de 39 de ani, din comuna Bonțida, aflat sub influența bauturilor alcoolice. La testarea cu aparatul…