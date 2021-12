Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 27 de persoane au murit dupa ce un incendiu a cuprins vineri o clinica de psihiatrie din orașul japonez Osaka, iar presa locala scrie ca poliția suspecteaza ca focul a fost pus intenționat, transmite Reuters.Aproximativ 27 de persoane se aflau în stop cardio-respirator, a declarat…

- Incendiu la Primaria localitații Beleți-Negrești. A ars o acoperișul și interiorul instituției și o anexa, in care era arhiva.Peste 400 de metri patrati au fost cuprinsi de flacari si aproape toate documentele sunt distruse.

- Pe 1 octombrie 2021, sapte paciente au murit din cauza unui incendiu izbucnit in Sectia ATI a Spitalului de Boli Infectioase din Constanta. Alti pacienti s-au salvat iesind pe geam. Fiind principalul spital COVID-19 din judet, constantenii asteapta ca reabilitarea acestuia sa se faca intr-un termen…

- O explozie uriașa a zguduit, joi, capitala Somaliei, Mogadishu. Explozia a fost urmata de focuri de arma. Cel puțin 5 oameni au murit, iar alți 23 au fost raniți in urma deflagrației. Explozia a avut loc in centrul orașului și a fost atat de puternica incat a provocat prabușirea zidurilor școlii și…

- La Spitalul de Boli Infectioase Ploiesti a izbucnit un incendiu, joi dimineața, iar doua persoane și-au pierdut viața, conform primelor informații oferite de autoritați. Un incendiu a izbucnit, joi dimineata, la Spitalul de Boli Infectioase Ploiesti, care este unitate suport COVID. Din primele informații…

- Principalele agentii de presa internationale au scris despre incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanta, soldat cu noua morti, a treia tragedie de acest fel in Romania in mai putin de un an. „Un nou incendiu intr-un spital din Romania, soldat cu noua morti”, scrire AFP, un material preluat…

- Cel putin 8 oameni au murit intr-un atac sinucigas asupra unui convoi guvernamental, in capitala Somaliei, langa palatul prezidential. Atacul a fost revendicat de o grupare terorista.„Al Shabaab este in spatele atacului. Printre morti se afla un soldat, o mama si doi copii, Gruparea masacreaza civilii”,…

