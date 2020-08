25 octombrie 2020, zi fatidică pentru această categorie de români. ANAF a făcut anunțul final 25 octombrie 2020 poate fi numita ”Ziua Judecații”, fiind termenul de scadența a obligațiilor fiscale din perioada pandemiei de COVID-19. ANAF – 25 octombrie 2020, zi grea pentru mulți romani 25 octombrie este data de la care se vor calcula majorari de intarziere pentru debitele neachitate, iar inspectorii din cadrul ANAF vor avea unda verde […] The post 25 octombrie 2020, zi fatidica pentru aceasta categorie de romani. ANAF a facut anunțul final appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

