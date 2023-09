Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au intervenit, miercuri seara, dupa ce s-au sesizat degajari de fum in camera tehnica, la Spitalul de Copii din Timisoara, a transmis ISU Timiș. Peste 20 de copii, printre care și bebeluși, au fost evacuați. Managerul spitalului, Ovidiu Adan, a declarat la Digi24 ca „o instalație de aer comprimat…

- Alerta, miercuri seara, la Spitalul de Copii Louis Țurcanu din Timișoara. Pompierii au fost chemați sa intervina dupa ce au fost anunțați despre izbucnirea unui incendiu in cladirea de chirurgie.

- Alerta s-a dat dupa o degajare de fum intr-o camera tehnica la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timisoara,. Aproximativ 25 de copii au fost evacuati si dusi in corpul principal de cladire. Din fericire, nicio persoana nu a avut de suferit in urma evenimentului, relateaza news.ro.„Incidentul s-a…

- Aproximativ 25 de copii internați in Spitalul de Copii Louis Țurcanu din Timișoara și mamele lor au fost evacuați in urma unei alerte de incendiu. Potrivit pompierilor, alerta a fost data din cauza unor degajari de fum in camera tehnica.

- O solicitare pentru degajari de fum in camera tehnica, unde sunt depozitate echipamente. Unitatea evacuata.Un numar de 25 de pacienți, majoritatea copii, au fost evacuați dupa ce camera tehnica a spitalului a fost cuprinsa de un fum gros. Ei au fost mutați in cladirea principala a spitalului.Nu s-au…

- Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, a efectuat miercuri dimineața o vizita la Spitalul Marie Curie și a anunțat ca pacienții Spitalului de copii Nicolae Robanescu, care au fost evacuați in contextul incendiului de marți seara, vor fi mutați inapoi. Premierul i-a mulțumit managerului de la Spitalul…

- Un incendiu puternic a izbucnit, marți seara, in curtea Spitalului „Nicolae Robanescu” din București, dupa ce un transformator ar fi explodat. 110 copii au fost... The post Incendiu puternic in curtea Spitalului Robanescu din București. Peste 100 de copii au fost evacuați azi noapte appeared first on…

- Alfred Simonis, președinte al PSD Timiș și președinte interimar al Camerei Deputaților, anunța ca trei spitale din Timișoara vor primi, in total, 34 de milioane de lei pentru dotarea secțiilor dedicate nou-nascuților. Este vorba despre Spitalul Județean, Spitalul Municipal și Spitalul de Copii „Louis…