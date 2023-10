Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 23 octombrie 2023, ora 10,00, ministrul Finanțelor Publice, Marcel Boloș, insoțit de secretarul de stat Carmen Moraru și de echipa de la ajutor de stat din cadrul MF vor fi prezenți in județul Alba. Vizita incepe la cariera de la Roșia Poieni și continua cu discuții cu conducerea CupruMin și autoritațile…

- Unul dintre asociatii societatii R amp; MM Fun World S.R.L. s a retras din societate. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial, se retrage din societate, ca asociat precum si din functia de administrator Ciobanu Bianca Adela.Retragerea se face prin cesiune de capital social astfel:Ciobanu Bianca…

- O fata de 13 ani din judetul Vaslui, disparuta de acasa inca de luni, a fost data disparuta de catre familie si este cautata de politisti. Acestia cer ajutorul populatiei pentru gasirea ei, potrivit news.ro.”La data de 11.09.2023, numita Sirbu Adriana Georgiana, in varsta de 13 ani, a plecat din…

- ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL RAMNICU SARAT PRIMAR Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau Avand in vedere prevederile art.133, alin.(2), lit.a) si art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile…

- 20-21 august | Ministrul Economiei, vizita de lucru in județul Alba: Va fi prezent la Uzina Mecanica, Fabrica de Arme din Cugir și Cupru Min Abrud 20-21 august | Ministrul Economiei, vizita de lucru in județul Alba: Va fi prezent la Uzina Mecanica, Fabrica de Arme din Cugir și Cupru Min Abrud Ministrul…

- Programul de lucru al RETIM pentru 15 august 2023, in județul Timiș (Zona 1 și Zona 0). Compania RETIM informeaza clientii si colaboratorii sai din județul Timiș asupra programului de lucru valabil in data de 15 august 2023, cand creștinii sarbatoresc Adormirea Maicii Domnului.

- Comunicat Calin Matieș: Ambasadorul Republicii Populare Chineze va efectua saptamana viitoare o vizita de lucru in județul Alba Ambasadorul Republicii Populare Chineze, Excelența Sa Han Chunlin, va efectua o vizita de lucru in județul Alba, in urma invitației facute de senatorul PSD Calin Matieș in…