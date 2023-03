23 de persoane din Bangladesh, găsite la frontieră ascunse într-un camion Un sofer de camion este cercetat pentru trafic de migranti, dupa ce a fost prins, joi, cand incerca sa scoata din tara 23 de migranti din Bangladesh, pe care i-a ascuns in autovehicul, potrivit Agerpres. Camionul a fost verificat in Punctul de Trecere a Frontierei Turnu, iar soferul a declarat ca transporta paleti pe ruta Romania-Italia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

