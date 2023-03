Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 5 au descoperit, impreuna cu reprezentanții Enel, mai multe tarabe dintr-o piața din sectorul 5 racordate ilegal la reteaua de energie electrica, in urma unor perchezitii…

- O tanara si copilul ei in varsta de patru ani au fost accidentati, duminica, pe o trecere de pietoni dintr-un cartier al municipiului Sibiu, de o masina condusa de un sofer in varsta de 82 de ani, informeaza Agerpres. Femeia si copilul ei au ajuns la spital cu traumatisme. Femeia in varsta de 28 de…

- Comandantul Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, lt.col. Adrian Simtea, a declarat pentru AGERPRES ca explozia a avut loc la etajul IV al imobilului, iar victima este proprietarul apartamentului.Acesta a mentionat ca barbatul a fost preluat de o ambulanta si dus la Spitalul…

- De 18 ani, Ideo ideis susține adolescenții din Romania sa se exprime așa cum sunt și sa modeleze comunitațile de care au nevoie in devenirea lor. In 2023, povestea continua cu #expeiențaIdeoIdeis – un demers educațional care va conecta patru dintre cei mai importanți piloni ai fenomenului Ideo Ideis,…

- Fondul forestier national nu este administrat doar de ocoale silvice de stat, ci si de ocoalele silvice de regim, care administreaza proprietatile forestiere private si care sunt, in marea lor majoritate, SRL-uri, iar veniturile Romsilva provin din incasari de la mediul privat, sustin reprezentantii…

- “Eu…. jur credinta patriei mele, Romania! Jur sa-mi apar tara, chiar cu pretul vietii. Jur sa respect Constitutia, legile tarii si regulamentele militare. Asa sa-mi ajute Dumnezeu.” Aceste cuvinte le-au rostit, la sfarsitul saptamanii trecute, 56 de soldati si sapte subofiteri in cadrul unei ceremonii…

- Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna a anuntat, joi, ca lanseaza o noua serie de inscrieri in programul „Salvatori din pasiune”. Voluntarii trebuie sa aiba intre 16 si 65 de ani, sa fie apti din punct de vedere medical si psihologic si sa nu fi fost condamnati pentru infractiuni…

- Detașamentul de Pompieri din Lugoj a primit in dotare o noua autospeciala de intervenție, in valoare de aproape 350.000 de euro. Noua autospeciala a fost achiziționata de catre Departamentul pentru Situatii de Urgenta, prin IGSU – Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, Romania,…