22 mai 2024 – Ziua Internațională a Diversității Biologice 22 mai 2024 – Ziua Internaționala a Diversitații Biologice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani sarbatorește pe data de 22 mai 2024, Ziua Internaționala a Diversitații Biologice. In acest an, acest eveniment este dedicat adoptarii Cadrului global de biodiversitate Kunming-Montreal, cunoscut și sub numele de Planul pentru biodiversitate, document care stabilește obiective și masuri concrete pentru a opri pierderea diversitații biologice pana in anul 2050. […] Citește 22 mai 2024 – Ziua Internaționala a Diversitații Biologice in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

