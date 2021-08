21 morți și 20 de dispăruți în urma ploilor intense din statul american Tennessee Cel putin 21 de persoane au murit si 20 sunt date disparute, inclusiv copii, dupa ce statul american Tennessee, din sud, a fost lovit sambata de ploi descrise de serviciile meteorologice locale drept „istorice”, care au dus la inundații de proporții și fenomene violente, relateaza CNN. „A fost aproape la fel de rapid ca o tornada. […] The post 21 morți și 20 de disparuți in urma ploilor intense din statul american Tennessee appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

