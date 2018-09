Stiri pe aceeasi tema

- In weekend-ul recent incheiat, un roman a terminat pe locul al doilea "Ultra Trail du Mont Blanc" (UTMB), performanța fiind cu atat mai mare cu cat competiția reprezinta unul din cele mai importante ultramaratoane montane din lume.

- Robert Hajnal a participat la cea mai dificila cursa montana din lume, UTMB (Liga Campionilor din cursele montane), și a terminat pe locul 2. Startul a fost luat de 2561 de concurenți și cei care au ajuns la final au fost nevoiți sa alerge nu mai puțin de 170 de kilometri. Romanul nostru a reușit aceasta…

- Cei mai multi oameni au auzit de Tibi Useriu, deoarece cursele sale sunt extrem de bine mediatizate in Romania printr-un PR puternic. Ceea ce a realizat insa, astazi, Robert Hajnal e o performanta mult mai importanta, avand in vedere ca rezultatul sau s-a inregistrat in cea mai tare cursa de ultramaraton…

- Ultramaratonistul Robert Hajnal s-a clasat pe locul al doilea UTMB, un fel de Champions League-ul alergarii montane de 170 de kilometri și 10.000 de metri elevație, reprezentând cea mai buna performanța pentru ultra alergarea mintana din România. Pe primul loc s-a clasat francezul…

- Costica Anghel și Florina Vasutiu, cei mai buni romani la TDS. Costica Anghel a facut, așa cum ne-a obișnuit, o cursa buna in Franța și a terminat primul dintre romani la TDS, cursa de 121 de km din cadrul Ultra Trail du Mont Blanc (21.17.47). Bine a mers și Florina Vasutiu, care a fost prima ”tricolora”,…

- Andrei Dorin Rusu a urcat pe podium la un puternic Grand Prix care s-a desfasurat recent la Bruxelles, in Belgia. Sportivul antrenat de Cristian Prasneac la CSM Dorna Vatra Dornei a incheiat pe locul 3 in cursa de 1.500 de metri, cu timpul de 3 minute, 42 de secunde si 67 de sutimi. Cursa a […]

- In Uniunea Europeana, circa 1,7 milioane persoane cu varsta sub 75 de ani au murit in 2015 ( acesta este cea mai recenta analiza, ale carei rezultate de-abia au fost publicate). Dintre aceste persoane, 570 de mii sau 33,1% din total, au murit inainte de vreme, a constatat Eurostat, potrivit metodologiei…

- Cunoscut in ultimii ani pentru salba de medalii din powerlifting, Sorin Cazacu participa in aceasta saptamana la Campionatele Europene de Haltere Masters. Timișoreanul va veni acasa de la Budapesta cu o noua realizare majora: a cucerit ieri titlul la categoria +105 kg in grupa de varsta 45 de ani. Performanța…