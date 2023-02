Stiri pe aceeasi tema

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, presupune ca Europa ar putea disparea, drept urmare a guvernarii actualilor lideri ai Uniunii Europene, anunța Tass, potrivit Rador.

Rusia a furnizat Europei aproximativ 17 milioane de tone de gaz natural lichefiat (GNL) anul trecut, in creștere cu aproximativ 20% fața de volumele din 2021, au aratat marți datele Refinitiv Eikon, compensand parțial o scadere abrupta a exporturilor de gaze din conductele rusești, anunța reuters.com.

Turcia va primi anual 1,4 miliarde de metri cubi de gaze din Oman, in baza unui nou contract valabil pentru urmatorii 10 ani, a anunțat luni ministrul Energiei și Resurselor Naturale din aceasta țara, scrie bm.ge.

Upstream din Azerbaidjan are nevoie de mai multe investiții pentru a dubla livrarile de gaze catre Europa, a declarat pentru Trend Matthew Bryza, fost ambasador al SUA in Azerbaidjan, anunța trend.az.

In timp ce Europa se straduiește sa iși reduca dependența de gazul rusesc, cautand sa obțina gaze din Orientul Mijlociu, China a luat-o inaintea Europei și a incheiat la sfarșitul lunii noiembrie anul trecut cele mai mari acorduri de gaz natural lichefiat (GNL) incheiate vreodata cu Qatar, in valoare…

Potrivit expertului in Europa de Est Stefan Meister, Germania trebuie sa depuna eforturi pentru schimbari politice in Rusia, transmite postul german de televiziune ZDF.

Prim-ministrul finlandez Sanna Marin a facut vineri un bilant "foarte sincer" al capacitatilor Europei in lumina razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, considerand ca Europa "nu este suficient de puternica" sa stea singura in fata Moscovei, relateaza France Presse, informeaza Agerpres.

Romania are parte de cea mai mare creștere economica din Europa, in ultimii 20 de ani. Decalajul fața de Occident era unul uriaș in anul 2000, dar țara noastra a avut parte de o creștere de 800%, ceea ce a mai atentuat diferențele.