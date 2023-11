2024, anul revenirii economiei mondiale?

Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International este ingrijorat in legatura cu pierderea tragica de vieti in conflictul din Orientul Mijlociu, cu distrugerile si reducerea activitatii economice, a afirmat la Riad directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, la o conferinta pe teme de investitii,

- Economia Germaniei ar urma sa o depaseasca in acest an pe cea a Japoniei, devenind a treia mare economie mondiala, pe fondul deprecierii yenului fata de dolar si euro, transmite Bloomberg, informeaza AGERPRES . Cele mai recente previziuni ale FMI estimeaza la 4.430 miliarde de dolari Produsul Intern…

- Senatorul liberal Daniel Fenechiu a transmis, marti, la o dezbatere organizata la Palatul Parlamentului cu tema "Economia sociala in era digitala", ca cei care activeaza in acest domeniu ar trebui sa faca mai multe evenimente de acest tip si sa vina cu propuneri pentru

- Bancile din Ungaria au inceput sa introduca plafoane la dobanzile la creditele ipotecare, ca raspuns la presiunile Guvernului Orban, in ceea ce reprezinta ultima intruziune a Executivului de la Budapesta in politica monetara, transmite Bloomberg.

- Increderea consumatorilor din SUA in economia tarii lor a scazut in septembrie la cel mai redus nivel din ultimele patru luni, impovarata de ingrijorarile persistente cu privire la preturile mai mari si temerile tot mai mari de recesiune, desi gospodariile au ramas in general optimiste in ceea ce priveste…

- Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) a anuntat marti ca se prefigureaza o incetinire a economiei mondiale, in contextul in care majorarile repetate ale dobinzilor vor afecta activitatea economica iar revenirea din pandemie a Chinei este una dezamagitoare. Conform celor mai recente…

- Litera I din IAA, numele salonului auto anual din Germania, vine de la international, iar evenimentul din acest an merita acest nume mai mult ca niciodata, scrie Bloomberg.Jumatate din companiile care vor participa la editia din acest an vor fi straine, 41% dintre acestea prove­nind din Asia. Numarul…