- Razboiul provocat de liderul de la Kremlin in Ucraina acum peste 22 de luni nu da semne ca s-ar termina prea curand, dar conflictul trece intr-o noua faza. Vladimir Putin este gata sa-și piarda o baza militara strategica importanta de la Sevastopol din Crimeea ocupata, dupa 240 de ani. Aici, Rusia a…

- In martie 2023, in timpul vizitei lui Xi Jinping la Moscova, Vladimir Putin i-a spus șefului Chinei ca Rusia intenționeaza sa lupte in Ucraina timp de cel puțin cinci ani, scrie publicația japoneza Nikkei, citand propriile surse, preluata de Meduza.Potrivit publicației nipone, cel mai mare ziar financiar…

- Forțele aeriene ucrainene au transmis marți ca au distrus o nava a flotei ruse in Marea Neagra suspectata ca ar transporta drone de fabricație iraniana Shahed folosite de Moscova pentru bombardamente

- Progresele recente ale Rusiei in apropiere de Avdiivka, precum și in jurul altor orașe precum Kupiansk, Bahmut și Marinka, sunt o dovada a faptului ca Rusia a preluat cu fermitate inițiativa pe o mare parte a campului de lupta, dupa slabirea contraofensivei ucrainene, spun analiștii citați de New York…

- Un oficial de top din domeniul securitatii recunoaște ca sperantele contraofensivei ucrainene nu s-au adeverit. Totuși, spune el, „asta nu inseamna ca victoria nu va fi de partea noastra”. Fortele ucrainene au sperat sa recupereze portiuni de teritoriu castigate de Rusia in invazia din 2022, precum…

- Rusia a declanșat sambata un atac masiv cu drone asupra Kievului, capitala Ucrainei. Forțele aeriene ucrainene au raportat un „numar record” de drone de atac unidirecționale – aproximativ 75 in total – care au vizat orașul, unde locuiesc aproximativ trei milioane de oameni. In ciuda amplorii atacului,…

- Fortele ruse au doborat duminica trei rachete ucrainene care vizau Crimeea, peninsula anexata in 2014 de Moscova si tinta frecventa a loviturilor efectuate de fortele Kievului, a informat un responsabil rus, citat de AFP.

- Forțele ruse și ucrainene au dus lupte aprige in jurul orașului Avdiivka din estul Ucrainei, dupa ce Moscova a lansat saptamana aceasta una dintre cele mai mari ofensive militare din ultimele luni. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca forțele ucrainene iși mențin pozițiile in a treia…