- Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) a avertizat joi ca criza bugetara din Germania, care a pus sub semnul intrebarii cheltuieli planificate in valoare de zeci de miliarde de euro, ar putea incetini economia europeana in urmatorii ani, transmite Reuters.

- „Aderarea Romaniei la OCDE inseamna un viitor mai bun pentru copiii noștri și siguranța ca Romania a ales direcția corecta”, susține premierul Marcel Ciolacu.Ciolacu a prezidat marți Comitetul Național pentru aderarea Romaniei la OCDE (Comitetul Național), care reunește reprezentanții principalelor…

- Perspectiva noastra pentru viitor este legata de zecile de miliarde de euro oferite prin liniile de finantare pe fondurile structurale, pe cele din Planul National de Redresare si Rezilienta si, desigur, de nivelul nostru de ambitie pentru ce inseamna industrializarea si crearea tuturor elementelor…

- Deputatul social-democrat buzoian Andi Cristea a condus, luni, lucrarile Comisiei Speciale pentru aderarea Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE), ocazie cu care, spune acesta, parlamentarii din comisie au discutat pașii urmatori in procesul de aderare și despre viitoarele…

- Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) a anuntat marti ca se prefigureaza o incetinire a economiei mondiale, in contextul in care majorarile repetate ale dobinzilor vor afecta activitatea economica iar revenirea din pandemie a Chinei este una dezamagitoare. Conform celor mai recente…

- Premierul Marcel Ciolacu a subliniat necesitatea reformelor in ceea ce priveste buna administrare a banilor publici, necesare atat implementarii Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), cat si mentinerii unui calendar predictibil in ceea ce priveste aderarea Romaniei la Organizatia pentru…

- Sistemul de educație din Romania se plaseaza sub media celorlalte țari care fac parte din Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica la mai toți indicatorii-cheie, arata ultimul raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica la care vrem sa aderam.

- Republica Moldova va semna un Memorandum de ințelegere cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE). Anunțul a fost facut astazi la Chișinau de vicepremierul Nicu Popescu, ministru al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, dupa intrevederea cu William Tompson, șeful Diviziei EURASIA…