2021, anul fenomenelor meteo extreme. Anunțul climatologilor Vremea continua sa se fie capricioasa, iar anul 2021 va fi unul al fenomenelor meteo extreme, anunța climatologii. Care este cauza principala a acestor schimbari. Spania s-a confruntat cu cele mai abundente ninsori din ultimii 50 de ani, dar și cu cele mai scazute temperaturi. In Madrid, furtuna de zapada a creat haos și a paralizat traficul. In acest timp, in Grecia lumea a ieșit la plaja. Un val de caldura a determinat creșterea temperaturilor maxime pana la 28 de grade, fața de 15 grade, cat era media normala in aceasta perioada. Citește și: Vremea ANM. Ninsori și polei in aproape toata țara.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Stiri pe aceeasi tema

