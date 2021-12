A fost un an plin de tulburari și inegalitați, atacuri asupra democrației – insurecția de la Capitoliul SUA – neincrederea europenilor in proprii aleși, dezinformarea, polarizarea vaccinarii și o pandemie care a maturat globul. Au murit milioane de oameni, dar vaccinarea in sine a devenit cauza animozitații, punand pe cei vaccinați și nevaccinați unul impotriva […] The post 2021, anul dezbinarii și dezamagirii first appeared on Ziarul National .