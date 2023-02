20 februarie: S-a născut autorul „imnului unei generaţii” Creatia lui a marcat schimbarea preferintelor in randul fanilor muzicii rock, care in anii ’80 preferau stilurile glam metal, arena rock sau dance-pop, catre grunge si rockul alternativ in general. Kurt Cobain s-a nascut in Aberdeen, Washington (SUA). A avut parte de o copilarie dificila. A facut referire la aceasta si in unele cantece sau interviuri. Este cunoscut pentru versurile sale tulburatoare, precum si pentru registrul vocii. Kurt Cobain este considerat unul din cei mai influenti cantareti rock din toate timpurile. In 1986, impreuna cu Krist Novoselic, formeaza trupa „Nirvana”. Aceasta… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

