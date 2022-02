Stiri pe aceeasi tema

- Cine e aparatorul ales al controversatului Stelica Craciun?! Avocatul Florin Sabie. El este cel care il reprezinta in mai toate dosarele pe exponentul cel mai violent al „Cartelului de la Maracineni”. Tot avocatul Sabie apare și in stenogramele de la DNA in care Craciun ii cere consultanța despre diverse…

- La aceasta ora, primarul orașului Mioveni, Ion Georgescu pentru a depune o plangere. Din informațiile pe care le avem, edilul a fost victima unei agresiuni, in aceasta seara, chiar in biroul sau din primarie. Se pare ca, peste el ar fi intrat Stelica Craciun, cumnatul primarului de la Maracineni, insoțit…

- Update. Femeia lovita de mașina a murit. Accident grav in Argeș. Potrivit ISU Argeș, femeia nu a raspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul. Aceasta avea 60 de ani. Accident rutier grav produs in localitatea argeșeana Maracineni. O femeie a fost lovita de o mașina. Intervin pompierii…

- Pe 5 ianuarie 1859, Adunarea electorala din Iasi proclama in unanimitate drept domn al Moldovei pe Alexandru Ioan Cuza. Adunarea electorala din Bucuresti, la 24 ianuarie 1859, l-a ales domn al Munteniei tot pe Alexandru Ioan Cuza. Unirea Principatelor Romane a deschis calea modernizarii si dezvoltarii…

- Buzoianul Ion Pecioaca, in varsta de 63 de ani, client al politistilor din cauza frecventelor scandaluri provocate, a murit inainte de Craciun chiar pe scarile postului de politie Maracineni. Barbatul devastase un birou din spitalul Sapoca in timpul unei audieri in sistem videoconferinta. Ion Pecioaca,…

- Cel puțin trei persoane au murit și cinci au fost ranite in urma caderii unui microbuz care transporta turiști de pe o stanca in apropierea lacului de acumulare Zhinvali din Georgia. Acest lucru a fost anunțat miercuri de postul de televiziune georgian Rustavi-2, conform tass.ru Potrivit presei…

- Fostul deputat Catalin Radulescu a fost trimis in judecata de DNA Catalin Radulescu. Foto: captura youtube.com Fostul deputat PSD, Catalin Radulescu, a fost trimis în judecata de DNA alaturi de alte trei persoane, dupa ce ar fi…

- Un teribil accident a avut loc joi dupa-amiaza pe E 85, la Cumparatura, in Suceava. O femeie care conducea un micuț autoturism Citroen C3 a lovit violent, din lateral, un TIR care venea pe contrasens și a murit pe loc, scrie Monitorul de Suceava . Cercetarile preliminare facute de polițiști la fața…