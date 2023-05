20 de morţi după răsturnarea unui vas în India 20 de morti dupa rasturnarea unui vas in India. Cel putin 20 de persoane au murit duminica din cauza unui vas care transporta turisti. Acesta s-a rasturnat in statul sudic Kerala, au declarat autoritatile presei locale, scrie AFP. Pana in prezent au fost inregistrate douazeci de decese, potrivit cotidianului Times of India si agentiei de presa PTI. In schimb, cotidianul Indian Express a numarat doar 18. „Indurerat de pierderile de vieti omenesti in urma accidentului unui vas la Malappuram, in Kerala. Condoleante familiilor indoliate”, a scris pe Twitter premierul Narendra Modi, promitand despagubiri… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

